Armando Izzo lascia Raffaella Fico e prova a tornare con la ex moglie | la rottura prima di Pasqua

Prima di Pasqua, il calciatore dell’Avellino avrebbe interrotto la relazione con Raffaella Fico, scegliendo di riavvicinarsi alla ex moglie, Titta Angellotti. La notizia circola da fonti vicine ai protagonisti, senza conferme ufficiali. La coppia aveva iniziato una relazione qualche tempo fa, ma ora si parla di una rottura improvvisa e di un possibile tentativo di riconciliazione con l’ex moglie.

Sarebbe già rottura tra Raffaella Fico e Armando Izzo: il calciatore dell’Avellino l’avrebbe lasciata prima di Pasqua per tornare dall'ex moglie Titta Angellotti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

È finita tra Raffaella Fico e Armando Izzo: "Lui ha fatto pace con la ex moglie". Cosa sta succedendoIl calciatore del Monza avrebbe chiuso la storia con la showgirl per poi riavvicinarsi alla ex moglie: i dettagli raccontati da Gabriele Parpiglia...

Raffaella Fico e Armando Izzo sono in crisi? Ecco la veritàRaffaella Fico e Armando Izzo sono in crisi? Sui social da alcuni giorni si rincorrono voci di presunte cristi tra la showgirl e il calciatore.

Temi più discussi: Armando Izzo e Raffaella Fico si sono lasciati!; Raffaella Fico e Armando Izzo, è crisi? Le ultime clamorose indiscrezioni; Non è possibile.... Raffaella Fico e Armando Izzo, altra brutta notizia dopo la tragedia in famiglia: si è saputo tutto; Raffaella Fico e Armando Izzo sono in crisi? Gli indizi social.

Raffaella Fico e Armando Izzo: i retroscena della presunta rotturaGabriele Parpiglia parla di una chiusura tra Raffaella Fico e Armando Izzo: dettagli, indizi social e possibili sviluppi ... notizie.it

Raffaella Fico e Armando Izzo, è finita: chi ha lasciato chi e i motivi dell’addioRaffaella Fico e Armando Izzo si sono detti addio. Questo almeno è ciò che assicura il giornalista Gabriele Parpiglia che, nella sua newsletter, ha raccontato i retroscena della presunta rottura. La n ... gossipetv.com

Così Armando Izzo attraverso i social chiede scusa dopo il rosso arrivato ieri contro il Palermo facebook