L’attrice statunitense nota per il ruolo in una serie televisiva di successo è rimasta coinvolta in un incidente stradale. Secondo quanto riferito, avrebbe attraversato un incrocio con il semaforo rosso, andando a sbattere contro un altro veicolo. A bordo dell’auto c’erano anche sette bambini, e tutti sono stati trasportati in ospedale. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e dei social network.

Momenti di grande paura per Tori Spelling, la celebre attrice californiana nota al grande pubblico per aver interpretato Donna Martin nell’iconica serie televisiva Beverly Hills 90210. La 52enne è rimasta coinvolta in un violento incidente stradale a Temecula, in California, mentre si trovava alla guida della sua auto. A bordo del veicolo viaggiavano con lei ben sette passeggeri: quattro dei suoi figli e tre loro amici. L’incidente si è verificato intorno alle 17:45 di giovedì scorso, 2 aprile. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, l’auto dell’attrice è stata improvvisamente travolta da un altro veicolo che sopraggiungeva a velocità elevata e che, presumibilmente, ha attraversato un incrocio ignorando il semaforo rosso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ha bruciato il rosso e le è piombato addosso”: paura per Tori Spelling, l’attrice di Beverly Hills 90210 ricoverata in ospedale con sette bambini dopo un grave incidente stradale

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