Nadia Bengala | Non vedo mia figlia da un anno Le dipendenze ci hanno allontanate Mi auguro solo che insegua i suoi sogni che torni a ballare

Nadia Bengala ha dichiarato di non aver visto sua figlia da un anno, spiegando che le dipendenze sono state la causa della rottura del loro rapporto. Ha aggiunto di sperare che sua figlia possa seguire i suoi sogni e tornare a ballare. L’ex Miss Italia ha riferito che il legame tra madre e figlia si è progressivamente deteriorato nel tempo, fino a interrompersi completamente.

«Voglio essere positiva», dice l’ex Miss Italia, riconoscendo anche il diritto della figlia a scegliere la propria strada: «Ha 30 anni, non può vivere ancora in famiglia». Dalle poche informazioni che le sono arrivate, Diana sarebbe stata per un periodo in Svizzera e ora forse si trova di nuovo a Roma. «Mi auguro solo che insegua i suoi sogni, che torni a ballare». Nadia Bengala racconta anche del rapporto difficile con il padre di Diana: «Lei ha un papà che c’è stato, poi si è defilato perché non accettava che lei potesse avere una problematica, le dipendenze. Lui non accettava le dipendenze di nostra figlia, non ne voleva sapere e se ne è andato», lasciandola ad affrontare da sola una situazione complessa.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Nadia Bengala: «Non vedo mia figlia da un anno. Le dipendenze ci hanno allontanate. Mi auguro solo che insegua i suoi sogni, che torni a ballare» Nadia Bengala non vede la figlia Diana da un anno: “Spero sia felice. Le dipendenze ci hanno allontanate”Nadia Bengala racconta a La Volta Buona di non vedere sua figlia Diana da un anno. “Sii forte” l’appello di Nadia Bengala per la figlia che non vede da un annoOspite de La volta buona l’ex Miss Italia Nadia Bengala ha affrontato il doloroso rapporto con la figlia Diana, avuta con Otto Schivardi.