È emerso un nuovo modello di intelligenza artificiale sviluppato da un’azienda specializzata in tecnologia. Questa IA si distingue per la sua capacità di pianificare attacchi informatici complessi, tanto che gli sviluppatori hanno scelto di non distribuirla al pubblico. La decisione è stata presa per evitare rischi legati a un suo possibile utilizzo improprio. La questione solleva interrogativi sulla gestione di tecnologie avanzate e sulla sicurezza informatica.

C’è un nuovo modello di IA che è così bravo a pianificare un attacco hacker che i suoi creatori hanno deciso di non renderlo disponibile al grande pubblico. Si chiama Mythos ed è l’ultima frontiera in fatto di intelligenza artificiale firmata Anthropic, la compagnia di Claude e Claude Code, l’intelligenza artificiale attualmente più avanzata in fatto di funzionalità aziendali come lo sviluppo di software. Questo nuovo modello è molto bravo a trovare quei bug che permetterebbero accessi non autorizzati e sabotaggi in ogni tipo di software, da quelli delle banche alle infrastrutture che regolano l’energia elettrica o gli ospedali. Mythos è troppo bravo negli attacchi hacker.🔗 Leggi su Open.online

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