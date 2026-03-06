In teatro per riflettere ’Femminile singolare’ Dai quadri alla musica

In teatro, durante la Festa della Donna, il teatro degli Industri ospita lo spettacolo musicale “Femminile singolare” dell’artista grossetano Fabio Cicaloni. L’evento unisce arte, letteratura e musica per esplorare il ruolo della donna nella società attraverso un percorso che coinvolge quadri e brani musicali. La rappresentazione mira a offrire uno spunto di riflessione su tematiche femminili, con un approccio artistico e multimediale.

Un viaggio tra arte, letteratura e musica per riflettere sul ruolo della donna nella società. In occasione della ' Festa della Donna ', il teatro degli Industri ospita ' Femminile singolare ', il nuovo spettacolo musicale dell'artista grossetano Fabio Cicaloni. Lo spettacolo sarà in scena oggi e domani con tre repliche mattutine dedicate alle scuole, già tutte esaurite. Il pubblico potrà invece assistere alla rappresentazione domani alle 21, con biglietti al costo di 10 euro acquistabili in prevendita all'edicola 'La Pace' oppure direttamente in teatro la sera dello spettacolo. Una nuova replica è prevista domenica alle 18 al teatro degli Astrusi di Montalcino, con una serata a scopo benefico a favore della Fondazione Umberto Veronesi, organizzata in ricordo di Pietro Martini.