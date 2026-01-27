Giovanni Allevi al Teatro Filarmonico per il suo PianoSolo Tour

Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Giovanni Allevi torna a esibirsi con un nuovo tour per pianoforte solo che porta il suo nome e che segna una tappa significativa del suo percorso artistico. Al centro dei concerti c’è il pianoforte, strumento con cui il compositore e interprete dialoga da sempre, trasformando ogni esibizione in un momento di ascolto raccolto e di riflessione condivisa. A Verona l’appuntamento è fissato per il 13 aprile 2026 alle ore 21 al Teatro Filarmonico. La scrittura musicale di Allevi, collocata tra tradizione classica e sensibilità contemporanea, accompagna il pubblico in un’esperienza intima, costruita su equilibri sonori essenziali e su un uso del silenzio che diventa parte integrante del racconto musicale.🔗 Leggi su Veronasera.it

Venerdì sera il Teatro Dal Verme di Milano ha ospitato il concerto di Giovanni Allevi, che ha segnato il ritorno del compositore e pianista sul palco con il suo Piano Solo Tour.

Il 23 gennaio 2026 Giovanni Allevi ha suonato al Conservatorio di Zurigo, regalando al pubblico una serata intensa e profondamente emozionante. La sua musica, dal linguaggio moderno e accessibile, ha saputo fondere tecniche compositive complesse con - facebook.com facebook