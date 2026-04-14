L' azienda umbra che è andata nello spazio con la missione Artemis II

Un’azienda con sede in Umbria ha preso parte alla missione spaziale Artemis II, contribuendo allo sviluppo di uno dei componenti principali del veicolo. La realtà, specializzata in lavorazioni meccaniche avanzate, ha collaborato alla realizzazione dell’European Service Module, un elemento fondamentale per il funzionamento della navicella. Questa partecipazione rappresenta un passo importante nel coinvolgimento del settore industriale locale in progetti di portata internazionale nel campo aerospaziale.

C’è anche il contributo di un’azienda umbra tra i protagonisti della missione spaziale Artemis II. Fomap, realtà con sede a Petrignano di Assisi attiva nelle lavorazioni e costruzioni meccaniche avanzate anche per il settore aerospaziale, ha partecipato allo sviluppo dell’European Service Module.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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