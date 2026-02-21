Musica da camera giovani talenti in dialogo con Haydn e Brahms

Il concerto di lunedì 23 febbraio alle 20 a Firenze vede protagonisti quattro giovani musicisti, tra cui Giovanni Putzulu e Sarah Hannify. La loro esibizione di musica da camera si ispira alle composizioni di Haydn e Brahms, portando in scena brani noti e interpretazioni personali. I talenti, tutti under 30, si preparano a coinvolgere il pubblico con esecuzioni intense e ricche di passione, mentre il teatro si riempie di ascoltatori curiosi di scoprire nuovi interpreti.

© Lanazione.it - Musica da camera, giovani talenti in dialogo con Haydn e Brahms

Firenze, 21 febbraio 2026 – Giovanni Putzulu (violino), Leonardo Vezzadini (viola), Sarah Hannify (viola) e Clara Ruberti (violoncello): sono i giovani talenti che lunedì 23 febbraio alle 20.30 si esibiranno al Teatro Niccolini di Firenze nell’edizione 2026 di Xenia Next Generation Series, insieme al grande violinista Daniel Roberts. Si tratta di incontri musicali attorno ai capolavori della musica da camera, coordinnati da due grandi nomi del panorama internazionale come lo stesso Roberts e Igor Polesitsky che, tra i tanti prestigiosi incarichi è stato anche prima viola dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.🔗 Leggi su Lanazione.it San Carlo, per la Stagione di Musica da Camera i quintetti per archi di Mozart e BrahmsIl Teatro di San Carlo ospita domenica 11 gennaio 2026 alle ore 18 un concerto della Stagione di Musica da Camera 202526. MusicaVerde, un altro sabato in musica con un trio di giovani talentiLa quinta edizione di MusicaVerde continua a portare musica classica tra i giovani. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I vincitori del decimo Concorso Musicale Internazionale Villa La Meridiana; La grande tradizione della musica da camera ottocentesca: il virtuosismo di Bottesini e l’estro del Quintetto La Trota di Schubert; Dal silenzio artico alla musica da camera; Giovani talenti al servizio della classica: torna Universo musica. Torna Universo Musica: sei concerti da camera a BresciaRassegna curata dall’Orchestra da Camera di Brescia con focus sui giovani talenti. Inizio domenica 22 febbraio al Polo culturale diocesano. quibrescia.it Giovani talenti al servizio della classica: torna «Universo musica»Tradizione e novità, titoli celebri e rarità nell’ottava edizione: il primo concerto domenica al Polo culturale diocesano ... giornaledibrescia.it Continuiamo le nostre serate di ascolto collettivo addentrandoci ancora di più nel mondo della musica da camera. Martedì prossimo, 24 febbraio, ascoltiamo The Way Is Read delle Staves, trio indie folk inglese composto da tre sorelle, in collaborazione con y - facebook.com facebook