Calabria in Musica | Festival Giovani Talenti parte con Lipera e un omaggio alla chitarra Vibo Valentia protagonista

Oggi a Vibo Valentia parte il festival “Giovani Talenti Musicali Italiani in Calabria 2026”. La serata si apre con il talento di Daniele Lipera, che suona una selezione di brani con la chitarra. L’evento si tiene alla Fattoria Didattica e Sociale Junceum e segna l’inizio di una rassegna dedicata ai giovani musicisti italiani.

Il festival “Giovani Talenti Musicali Italiani in Calabria 2026” prenderà il via domani, martedì 10 febbraio, presso la Fattoria Didattica e Sociale Junceum a Vibo Valentia con un concerto del chitarrista Daniele Lipera. L’iniziativa, promossa dal CIDIM e sostenuta da diversi enti nazionali e regionali, mira a valorizzare e promuovere i giovani musicisti italiani sia in Italia che all’estero. Vibo Valentia si prepara ad accogliere una nuova stagione di eccellenza musicale. Il festival “Giovani Talenti Musicali Italiani in Calabria 2026” aprirà i battenti con un evento che celebra la versatilità della chitarra, strumento scelto per inaugurare questa importante vetrina artistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Calabria Musica

Vibo Valentia si prepara a ospitare un importante evento europeo, ponendo la Calabria al centro di un dialogo internazionale su idee, diritti e partecipazione giovanile.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Calabria Musica

Argomenti discussi: KrimiSound Festival | Alfa; La Calabria a Sanremo: da Dalida a Brunori Sas, storie e talenti che hanno lasciato un segno indelebile al Festival · LaC News24; I cosentini Brunori Sas e Aiello tornano a Sanremo: Calabria protagonista all’Ariston; Sergio Cammariere aprirà Fatti di Musica 2026.

Cidim, al via domani il Festival giovani talenti italiani nel mondoAlcuni dei migliori giovani musicisti italiani arrivano domani in Calabria e saranno i protagonisti di otto concerti, tutti a Vibo Valentia. Parte ufficialmente la prima edizione del Festival Giovani ... adnkronos.com

MUSICA, CIDIM: AL VIA DOMANI FESTIVAL GIOVANI TALENTI ITALIANI NEL MONDO IN CALABRIA (1)Roma, 9 feb - Alcuni dei migliori giovani musicisti italiani arrivano domani martedì 10 febbraio in Calabria e saranno i protagonisti di otto concerti, tutti a Vibo Valentia. Parte ufficialmente la pr ... 9colonne.it

Ricordo il secondo appuntamento con giovani talenti domenica 8 febbraio presso l' ex Chiesa di San Rocco. Vi aspettiamo! facebook

La terza edizione del Festival Giovani Talenti Musicali Italiani in Marocco conferma quanto la diplomazia culturale funzioni quando è continua, radicata e costruita con istituzioni locali solide. Qui l’articolo di Italpress. x.com