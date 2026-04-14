Il 28 aprile alle 20:30 l’Aula Magna della Sapienza a Roma ospiterà il concerto di debutto dell’Orchestra Sinfonica Giovanile Chiquinha Gonzaga, un gruppo brasiliano formato da 52 musiciste. La serata fa parte della tournée chiamata Conexao Vaticano e segna una tappa importante del loro percorso artistico. La formazione si esibirà nella capitale prima di un’udienza con il Papa.

L’Aula Magna della Sapienza di Roma ospiterà il 28 aprile alle ore 20:30 il debutto romano dell’Orchestra Sinfonica Giovanile Chiquinha Gonzaga, un ensemble brasiliano composto da 52 musiciste che porterà a termine una tournée denominata Conexao Vaticano. L’iniziativa, che vede le giovani strumentiste di Rio de Janeiro impegnate in un percorso che culminerà con l’udienza papale del 29 aprile, celebra il bicentenario dei rapporti diplomatici tra la Santa Sede e il Brasile attraverso un ponte culturale che unisce accademia, spiritualità e musica. Un itinerario di diplomazia culturale tra università e Vaticano. Il tour programmato dal 23 aprile al 1° maggio non si limiterà ai soli momenti solenni, ma offrirà alla città diverse occasioni di approfondimento artistico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica brasiliana a Roma: 52 musiciste verso l’udienza col Papa

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