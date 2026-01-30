La grande musica brasiliana al teatro Spina

Questa sera il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino ospita un concerto di musica brasiliana. L’appuntamento è per giovedì 5 febbraio alle 21. Il pubblico potrà ascoltare le sonorità vivaci e coinvolgenti del Brasile con il concerto intitolato “Pau Brasil”.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Il teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino apre le porte alla grande musica brasiliana con il concerto in programma per giovedì 5 febbraio, con inizio alle ore 21, dal titolo: “Pau Brasil. Viaggio nella musica brasiliana” presentato dalla Jazz On The Corner Open Orchestra. L’evento è a cura di Comune di Castiglion Fiorentino e Officine della Cultura. Il progetto “Pau Brasil” prende il nome dall’albero-simbolo della terra brasiliana e del suo sfruttamento coloniale (il “pau brasil” appunto).🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Teatro Spina

Il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino si prepara ad accogliere un concerto di musica brasiliana giovedì 5 febbraio alle 21.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Teatro Spina

Argomenti discussi: La grande musica brasiliana allo Spina con Pau Brasil del quartetto Agnelli, Roveri, Giustini e Pasquini; Grande festa carioca al mercato Centrale Torino; A Il Moro venerdi 23 gennaio le sonorità del Brasile con Will Santt; Blue Note Milano: programmazione del mese di febbraio.

La grande musica brasiliana allo Spina con Pau Brasil del quartetto Agnelli, Roveri, Giustini e PasquiniLa stagione teatrale del Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino apre il sipario sulla musica brasiliana con l’atteso concerto presentato dalla Jazz On The Corner Open Orchestra ... msn.com

Gianluca Persichetti e Massimo Aureli, il live con la musica popolare brasiliana all'AlexanderplatzDal choro al forrò e al samba jazz, serata con la musica popolare brasiliana all’Alexanderplatz. Domenica 11 gennaio, il locale di via Ostia, con la direzione artistica di Eugenio Rubei, ha ospitato i ... msn.com

Con profondo dolore apprendiamo della prematura scomparsa del nostro dirigente Sebastiano Spina. Il CUS Torino perde una figura di grande valore umano e sportivo, un giovane padre e allenatore che con passione, impegno e dedizione ha lasciato un se - facebook.com facebook