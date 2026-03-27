Un giovane musicista di 23 anni sta emergendo sulla scena internazionale come pianista, compositore e jazzista. Ha espresso il desiderio di lavorare alle colonne sonore, ispirandosi a Morricone, e ha richiesto maggior attenzione all’identità degli artisti da parte dell’industria musicale. La sua presenza si sta facendo notare nel panorama musicale globale, attirando interesse per le sue qualità artistiche.

Abbiamo incontrato il cast del GialappaShow. Arriva Fabrizio Corona. Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi: tutte le novità Pianista e compositore, classe 2003, è uno degli artisti più promettenti del panorama musicale italiano e internazionale. L'intervista Pianista, compositore, jazzista: Francesco Cavestri ha solo 23 anni ma nella scena musicale internazionale si sta imponendo come uno dei talenti più forti del momento. Con il suo pianoforte Francesco riesce a mescolare i mondi del jazz, dell'elettronica e della cultura pop e siamo sicuri che di questo ragazzo sentiremo parlare a lungo. "A quattro anni, col pianoforte classico, perché si inizia sempre da lì. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Francesco Cavestri, a 23 anni nuova star della musica: “Sogno colonne sonore come Morricone. L'industria valorizzi l'identità degli artisti"

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