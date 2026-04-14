Dopo quasi tre mesi dall’infortunio subito agli Australian Open contro Novak Djokovic, il tennista italiano ha conquistato una vittoria nel primo turno dell’ATP 500 di Barcellona, accedendo così agli ottavi di finale. Oltre a Musetti, altri tre tennisti italiani hanno ottenuto risultati positivi nel torneo, che si svolge sulla terra battuta. La competizione prosegue con numerosi incontri in programma nei prossimi giorni.

Lorenzo Musetti torna a sorridere. A distanza di quasi tre mesi dall’infortunio agli Australian Open contro Novak Djokovic, l’azzurro ha ritrovato la vittoria nel primo turno all’Atp 500 di Barcellona. 7-5, 6-2 in un’ora e 27 minuti contro Martin Landaluce, tennista 20enne spagnolo emergente che sta pian piano scalando posizioni nel ranking. Una vittoria non scontata e non semplice per Musetti, che aveva anche avuto un altro problema fisico al braccio a marzo, prima di Miami. Ed è un successo che lascia tanti buoni segnali: una ritrovata serenità mentale e una buona condizione fisica. Lo ha dimostrato nel primo set, quando da sotto 3-0 è riuscito a rimontare e a vincere per 7-5.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Musetti torna a sorridere dopo l’infortunio: vince a Barcellona e va agli ottavi. Successo anche per altri tre italiani

Sinner, Musetti e Darderi nella storia: prima volta di tre italiani agli ottavi agli Australian Open!C’è un’alba nuova che si leva sui campi azzurri di Melbourne, e porta con sé il colore dell’Italia.

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