Per la prima volta nella storia degli Australian Open, tre giocatori italiani—Sinner, Musetti e Darderi—hanno raggiunto contemporaneamente gli ottavi di finale nel singolare maschile. Questo risultato segna un momento importante per il tennis italiano, rappresentando un passo avanti significativo e una conferma della crescita del movimento nel panorama internazionale. Un traguardo che evidenzia il talento e la costanza degli atleti e apre nuove prospettive per il futuro dello sport nel nostro paese.

C’è un’alba nuova che si leva sui campi azzurri di Melbourne, e porta con sé il colore dell’Italia. Per la prima volta nella storia degli Australian Open, t re tennisti italiani hanno varcato insieme la soglia degli ottavi di finale del singolare maschile, scrivendo una pagina che profuma di svolta e di consacrazione. Ad aprire la strada è stato Luciano Darderi, con il coraggio di chi non conosce precedenti ma li crea. L’italo-argentino ha piegato in quattro set il russo Karen Cha?anov, centrando il miglior risultato Slam della sua carriera. Una vittoria che vale più del punteggio: è il segno tangibile di una crescita rapida, maturata contro un avversario di rango e sotto i riflettori più esigenti del tennis mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner, Musetti e Darderi nella storia: prima volta di tre italiani agli ottavi agli Australian Open!

Gli Australian Open parlano italiano, tre azzurri agli ottavi: Sinner, Darderi e MusettiGli Australian Open vedono protagonisti tre tennisti italiani agli ottavi di finale: Sinner, Darderi e Musetti.

Musetti e Darderi agli ottavi di finale degli Australian Open. L'impresa degli azzurri (entrati nella storia)Musetti e Darderi raggiungono gli ottavi di finale agli Australian Open, segnando un traguardo storico per il tennis italiano.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Quando giocano Sinner e Musetti agli Australian Open 2026? Programma completo di oggi (con un cambio d'orario); La grande paura di Sinner, la sicurezza di Musetti e Darderi; Australian Open, il caldo estremo stravolge il programma di sabato: quando giocano Sinner, Musetti e Darderi; Sinner agli ottavi, battuti Spizzirri ed il gran caldo. Passano anche Darderi e Musetti.

Pagina 1 | Sinner a fatica, Darderi e Musetti: tris azzurro agli ottavi Australian Open e ora derby. Cosa è successoItaliani in campo nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio a Melbourne: il numero due al mondo vive una giornata infernale. Le partite e le parole dei protagonisti ... tuttosport.com

Australian Open, Sinner batte Spizzirri in 4 set. Avanti anche Musetti e DarderiAl prossimo turno sarà derby italiano, in campo Sinner- Darderi. Il caldo estremo australiano ha causato la sospensione del gioco sui campi dell'Australian Open e ha brevemente fermato la partita di J ... tg24.sky.it

#AO26 Dopo Musetti e Darderi, anche #Sinner stacca il pass per gli ottavi. L'azzurro era ad un passo dal ritiro per crampi quando, a causa del caldo eccessivo, è stato deciso lo stop del match contro lo statunitense #Spizzirri per poter coprire il campo. 10' di - facebook.com facebook

#AO26 Dopo Musetti e Darderi, anche #Sinner va agli ottavi. L'azzurro era ad un passo dal ritiro per crampi quando, a causa del caldo eccessivo, è stato deciso lo stop per coprire il campo. 10' di pausa e Jannik è tornato in campo battendo lo statunitense # x.com