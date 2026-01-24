Tre giocatori italiani hanno raggiunto gli ottavi di finale dell’Australian Open, segnando un risultato storico per il tennis nazionale. Sinner, Musetti e Darderi hanno dimostrato crescita e determinazione, consolidando il loro percorso di maturità nel circuito internazionale. Questa qualificazione rappresenta un importante passo avanti per il movimento tennistico italiano, aprendo nuove prospettive e confermando il valore delle giovani promesse del tennis italiano.

Un viaggio psicologico nel tennis, una nuova prova di maturità e un’impresa. Risultato: tre italiani agli ottavi di finale dell’ Australian Open per la prima volta nella storia. Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi non si fermano e proseguono la loro avventura a Melbourne superando rispettivamente Eliot Spizzirri, Tomas Machac e Karen Khachanov. Tre partite diverse ma con un unico comune denominatore: la testa. Quella che Sinner ha fatto sua per 4-6 6-3 6-4 6-4 è stata una partita che ha mostrato tutto l’impatto della componente mentale nel tennis. Si è passati dalla paura di perdere dell’altoatesino a quella di vincere di Spizzirri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Australian Open: tre italiani agli ottavi. Così Sinner, Musetti e Darderi hanno scritto una pagina di storia

Aus Open: prima volta 3 italiani agli ottavi, otto volte negli SlamPer la prima volta nella storia dell'Open d'Australia l'Italia ha portato tre giocatori agli ottavi di finale. Questo evento, negli Slam sui ... sport.tiscali.it

Australian Open, Sinner batte Spizzirri e i crampi e va agli ottavi. Avanti anche Musetti e DarderiProva di cuore e resistenza di Jannik, a metà terzo set si è temuto il ritiro. Poi la heat rule e la chiusura del tetto lo hanno aiutato. Per la prima volta tre italiani agli ottavi a Melbourne ... unionesarda.it

AUSTRALIAN OPEN | Musetti agli ottavi. L'azzurro ha battuto in cinque set il ceco Tomas Machac (5-7, 6-4 6-2, 5-7, 6-2) #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/2026/01/24/australian-open-sinner-batte-spizzirri-e-i-crampi.-avanti-anche-musetti_87bd73a5 - facebook.com facebook

Lorenzo Musetti ha raggiunto ALMENO gli ottavi di finale in TUTTI gli Slam - Australian Open: ottavi di finale* - Roland Garros: semifinale - Wimbledon: semifinale - US Open: quarti di finale *torneo in corso x.com