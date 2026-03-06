Musetti-Fucsovics oggi in tv ATP Indian Wells 2026 | orario programma streaming

Oggi Lorenzo Musetti affronta il suo primo match nel Masters 1000 di Indian Wells contro Fucsovics. L’incontro si svolge in diretta televisiva e sarà disponibile anche in streaming. La partita è inserita nel programma del torneo e rappresenta l’esordio ufficiale per il tennista toscano in questa edizione dell’evento.

Lorenzo Musetti farà quest'oggi il proprio debutto nel Masters1000 di Indian Wells. Il toscano (n.5 del mondo) giocherà contro l'ungherese Marton Fucsovics e sarà interessante comprendere lo stato di forma dell'azzurro, reduce da un lungo stop per l'infortunio nel corso dei quarti di finale degli Australian Open 2026. Un match dall'esito molto amaro per Lorenzo, autore di una grande prestazione e avanti di due set contro il serbo Novak Djokovic. Nel terzo parziale, il dolore all'adduttore della coscia è diventato ingestibile e la resa una scelta obbligata. Ripartirà da lì Musetti, con la speranza di esprimere lo stesso livello di gioco, ma prestando attenzione a come il suo corpo reagirà alle varie sollecitazioni.