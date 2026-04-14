Musetti-Landaluce oggi all’Atp Barcellona 2026 il match in diretta

Oggi si disputa all’Atp Barcellona 2026 un incontro tra Lorenzo Musetti e Martin Landaluce. Musetti, numero 9 del ranking, affronta lo spagnolo Landaluce, che occupa la posizione 101 tra i tennisti mondiali. L’appuntamento è previsto per i sedicesimi di finale e la partita sarà trasmessa in diretta.

Lorenzo Musetti in campo oggi, martedì 14 aprile, all’ Atp Barcellona 2026. L’azzurro, n°9 del ranking, ai sedicesimi di finale affronta lo spagnolo Martin Landaluce, n°101 del mondo. Il 24enne di Carrara è in cerca di riscatto dopo l’infortunio rimediato a gennaio agli Australian Open e da cui non ha mai del tutto recuperato durante la stagione sul veloce negli Stati Uniti. Deluso dal risultato rimediato al Masters 1000 di Monte Carlo (sconfitto ai sedicesimi di finale da Valentin Vacherot), Musetti è scivolato alla nono gradino della classifica Atp perdendo così quattro posizioni. Barcelona bringing the scenery?? pic.twitter.comxa6tcK5wvq — ATP Tour (@atptour) April 13, 2026 Musetti contro Landaluce – il match in diretta Inizio diretta: 140426 13:00 Fine diretta: 140426 17:00 13:20 140426 Musetti subisce un break Musetti parte male.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Musetti-Landaluce oggi all’Atp Barcellona 2026, il match in diretta Musetti-Landaluce oggi in tv, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti torna in campo nella giornata di martedì 14 aprile per affrontare lo spagnolo Martin Landaluce nel primo turno dell’ATP 500 di... LIVE Musetti-Landaluce 0-2, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: break in apertura per lo spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11.