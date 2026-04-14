Musetti-Landaluce | la difesa incredibile di Lorenzo all' Atp di Barcellona

Durante un match all’ATP di Barcellona, Lorenzo Musetti ha mostrato una difesa particolare in un punto contro Landaluce. Dopo aver risposto a due smash consecutivi, ha ripreso il controllo dello scambio e ha concluso il punto con un colpo di rovescio preciso. L’azione è stata molto apprezzata per la rapidità e la precisione con cui Musetti ha recuperato la posizione, portando a termine lo scambio con un vincente.

Incredibile difesa di Lorenzo Musetti contro Landaluce! L'azzurro riesce a rispondere a due smash consecutivi, a riprendere il controllo dello scambio e infine a chiudere il punto con un vincente di rovescio perfetto. La partita finisce poi 7-5 6-2 per l'azzurro, clicca qui per gli highlights completi. .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Musetti-Landaluce: la difesa incredibile di Lorenzo all'Atp di Barcellona Leggi anche: Musetti-Landaluce: highlights Atp Barcellona LIVE Musetti-Landaluce 7-5, 3-1 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: break in apertura di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11.