Musetti-Landaluce | highlights Atp Barcellona

Durante l'Atp 500 di Barcellona, Lorenzo Musetti ha battuto Landaluce in una partita che ha visto l'azzurro recuperare da uno svantaggio di 4-1 nel primo set, conquistando poi il parziale 7-5. La sfida si è conclusa con Musetti che ha ottenuto la vittoria, dopo aver affrontato momenti di difficoltà iniziale.

Lorenzo Musetti torna alla vittoria all'Atp 500 di Barcellona contro Landaluce. L'azzurro fatica nel primo set, ritrovandosi in svantaggio per 4 game a 1, ma riesce prontamente a recuperare e a vincere il primo parziale per 7-5. Il secondo set è di gestione: il rovescio a una mano di Lorenzo non lascia scampo a Landaluce, che si arrende all'italiano 6-2.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Musetti-Landaluce: highlights Atp Barcellona Landaluce-Musetti: gli highlights | ATP 500 Barcellona Leggi anche: Musetti-Landaluce oggi all’Atp Barcellona 2026, il match in diretta Musetti-Landaluce oggi in tv, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti torna in campo nella giornata di martedì 14 aprile per affrontare lo spagnolo Martin Landaluce nel primo turno dell’ATP 500 di...