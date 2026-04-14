LIVE Musetti-Landaluce 7-5 3-1 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | break in apertura di secondo set

Al torneo ATP di Barcellona, Musetti e Landaluce sono in corso di partita. Dopo aver vinto il primo set 7-5, Musetti ha ottenuto un break all'inizio del secondo set, portandosi avanti 3-1. È possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sul sito ufficiale, dove sono disponibili anche le dirette di altri incontri in programma, come Sonego contro Martinez e Cobolli contro Dedura.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DEDURA (2° MATCH DALLE 11.00) 15-15 In rete la risposta di rovescio di Musetti 15-0 Si ferma sul nastro il dritto in uscita dal servizio dello spagnolo, che è calato molto negli ultimi minuti 3-1 Gioco Musetti: lunga la risposta di dritto di Landaluce. 40-0 In rete la risposta di Landaluce che aveva provato ad aggredire la seconda 30-0 Musetti va in progressione con il dritto, guadagna la rete, lascia rimbalzare la palla e chiude con lo smash 15-0 Prima vincente per l’azzurro 2-1 Break Musetti: grande difesa del toscano che in corsa alza un pallonetto altissimo e profondo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Landaluce 7-5, 3-1 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: break in apertura di secondo set LIVE Musetti-Landaluce 0-2, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: break in apertura per lo spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11. LIVE Musetti-Landaluce 1-3, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: break in apertura per lo spagnolo0-3 Gioco Landaluce: lo spagnolo serve bene, prende in mano lo scambio e chiude con il dritto.