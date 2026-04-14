Musetti cala nel ranking ATP ma può subito tornare in top5 facendo un favore a Sinner

Lorenzo Musetti ha iniziato la settimana al nono posto nel ranking ATP con 3.625 punti, dopo essere stato eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo da Valentin Vacherot. La sua posizione nel ranking potrebbe migliorare rapidamente, considerando che può tornare tra i primi cinque se riceve un aiuto da parte di un altro giocatore. La perdita di punti riguarda la sua performance nel torneo, che ha inciso sulla classifica.

Lorenzo Musetti ha iniziato la settimana da numero 9 del ranking ATP con 3.625 punti, pagando a caro prezzo l’eliminazione all’esordio nel Masters 1000 di Montecarlo contro Valentin Vacherot. Il ko nel Principato gli è costato l’uscita dalla top 5 e ha confermato un momento non semplice, anche alla luce dei problemi fisici accusati negli ultimi mesi dopo la semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic. Ora, però, il toscano ha subito l”occasione per reagire nel torneo ATP 500 di Barcellona. Il torneo catalano rappresenta una possibilità concreta per risalire immediatamente la classifica. Musetti debutta contro il giovane spagnolo Martin Landaluce, reduce da risultati incoraggianti tra Miami e Monza, in un incorno tutt’altro che banale.🔗 Leggi su Sportface.it

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Musetti sfida Alcaraz, ma questa volta a calcetto atptour - facebook.com facebook