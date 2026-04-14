Musetti cala nel ranking ATP ma può subito tornare in top5! E farebbe un favore a Sinner…

Lorenzo Musetti inizia la settimana alla nona posizione nel ranking ATP con 3.625 punti. Nonostante una flessione, il tennista ha la possibilità di risalire subito nella top 5 grazie a risultati positivi nelle prossime competizioni. La sua posizione attuale lo mette in corsa per migliorare la classifica, mentre alcuni avversari attualmente sopra di lui potrebbero perdere terreno. La situazione si mantiene aperta, con Musetti che punta a recuperare terreno in breve tempo.

Lorenzo Musetti ha incominciato la settimana da numero 9 del mondo con 3.625 punti all’attivo: l’eliminazione subita all’esordio nel Masters 1000 di Montecarlo per mano del padrone di casa Valentin Vacherot è costata cara al tennista italiano, che è scivolato indietro di quattro posizione ed è uscito dalla top-5 del ranking ATP. Il momento non è dei più semplici per il toscano, che ha dovuto fare i conti con dei problemi fisici nella semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic e che ha faticato a riprendersi negli ultimi mesi. Il 24enne spera di poter prontamente reagire in occasione del torneo ATP 500 di Barcellona, dove esordirà...🔗 Leggi su Oasport.it

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