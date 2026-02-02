Sinner quando può tornare numero 1 | il nuovo ranking Atp

Sinner potrebbe tornare a essere il numero 1 del mondo se vince il prossimo torneo e altri risultati vanno a suo favore. Attualmente, Carlos Alcaraz ha conquistato il suo primo titolo agli Australian Open, diventando il più giovane a completare il Career Grand Slam in singolare maschile. La classifica si muove, e anche Sinner tiene gli occhi puntati sulla vetta.

La prima vittoria in carriera agli Australian Open, ha fruttato allo spagnolo Carlos Alcaraz il titolo di più giovane ad aver completato il Career Grand Slam in singolare maschile e un vantaggio di 3.350 punti su Jannik Sinner. Il murciano è più saldo che mai in vetta al ranking ATP con 13.650 punti. Sinner, vincitore nel 2024 e 2025 ma battuto quest’anno in semifinale da Novak Djokovic, arretra a 10.300 punti. Ora inizia un periodo molto importante per la rincorsa dell’azzurro alla posizione di numero 1 del mondo, che ha occupato per 67 settimane complessive. L’anno scorso, infatti, non ha giocato fino agli Internazionali BNL d’Italia a causa dello stop forzato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

