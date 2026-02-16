Muore tre mesi dopo l' incidente | la procura apre un fascicolo

Adelfo Tanganelli è morto tre mesi dopo essere stato coinvolto in un incidente lungo la Sr71, avvenuto il 3 novembre, a causa delle complicazioni successive alle ferite riportate. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze della vicenda e valutare eventuali responsabilità. La famiglia dell’uomo si è detta sconvolta dalla perdita improvvisa, mentre le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi sul luogo dell’incidente.

Drammatico epilogo per l'incidente stradale verificatosi lo scorso 3 novembre lungo la strada regionale 71 all'altezza di Policiano Non ce l'ha fatta. Adelfo Tanganelli è morto a quasi quattro mesi di distanza dall'incidente stradale avvenuto lungo la Sr71 lo scorso 3 novembre. Si è spento all'ospedale santa Maria alla Gruccia del Valdarno dove era ricoverato da tempo. Come riporta il Corriere di Arezzo, poco dopo le 13 due veicoli, procedenti in direzioni opposte, si scontrarono violentemente tanto che uno finì col cappottarsi fuori dalla carreggiata. Nello schianto rimasero feriti un 82enne, Tanganelli, e una donna di 40 anni.