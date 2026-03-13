Durante un allenamento in una palestra McFit, Gabriele Frizzo è stato colto da un malore e è morto davanti alla moglie, presente in quel momento. L’incidente è avvenuto mentre Frizzo si trovava sul tapis roulant, e nonostante i soccorsi, non è riuscito a sopravvivere. La vittima aveva 41 anni e si trovava nel centro sportivo per allenarsi come di consueto.

Chi era Gabriele Frizzo e cosa è successo nella palestra McFit. Doveva essere una normale serata in palestra, uno di quei momenti dedicati al benessere e alla routine quotidiana. Invece si è trasformata in una tragedia improvvisa. Gabriele Frizzo, ingegnere meccanico di 52 anni, è morto dopo essere stato colto da un malore mentre si allenava nella palestra McFit di Tencarola, nel comune di Selvazzano Dentro, in provincia di Padova. Con lui, in quel momento, c’era anche la moglie Daniela Casarotto, infermiera ospedaliera, che stava svolgendo attività fisica insieme al marito. Come è avvenuto il malore durante l’allenamento. L’episodio è avvenuto mercoledì sera, 11 marzo, intorno alle 21. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Muore in palestra davanti alla moglie: Gabriele Frizzo stroncato da un malore durante l’allenamento

Articoli correlati

Gabriele Frizzo, ingegnere 52enne ucciso da un malore mentre si allena in palestra con la moglieSELVAZZANO - Tragedia nella serata di ieri, mercoledì 11 marzo, a Selvazzano Dentro.

Leggi anche: Stroncato da malore durante una partita di calcio, muore 15enne a Pordenone

Contenuti e approfondimenti su Gabriele Frizzo

Temi più discussi: Stroncato da un malore mentre si allena in palestra, Gabriele Frizzo muore sotto gli occhi della moglie: inutili i tentativi di rianimarlo; Imbavagliato e rapinato due volte in 24 ore il conte Antonio Caudullo; Quelle impronte sulla pistola con matricola abrasa: ecco di chi sono; Fidanzati si baciano in centro: aggrediti a calci e pugni, spaccata la testa all'amico.

Gabriele muore così davanti alla moglie, scena spaventosa: inutili i soccorsiUna serata di allenamento come tante si è trasformata improvvisamente in tragedia. Gabriele Frizzo, ingegnere di 52 anni, è morto dopo aver accusato un malore ... thesocialpost.it

Ha un malore mentre si allena in palestra, Gabriele Frizzo muore sotto gli occhi della moglie: inutili i tentativi di rianimarloDoveva essere un normale allenamento serale, ma si è trasformato in tragedia. Martedì 11 marzo 2026 Gabriele Frizzo, ingegnere di 52 anni residente a Selvazzano Dentro ... leggo.it

Tragedia alla palestra McFit di Tencarola, a Selvazzano Dentro: Gabriele Frizzo, ingegnere meccanico di 52 anni, si è accasciato durante un allenamento. Inutili i soccorsi e il trasporto all’Ospedale di Padova - facebook.com facebook

Ha un malore mentre si allena in palestra, #Gabriele Frizzo muore sotto gli occhi della moglie: inutili i tentativi di rianimarlo x.com