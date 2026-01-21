Treviglio punta su opere pubbliche e rigenerazione urbana | investimenti per oltre 45 milioni di euro

Treviglio avvia un importante piano di investimenti superiori ai 45 milioni di euro, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture, la sicurezza e la qualità della vita urbana. Questo intervento si concentra su opere pubbliche e progetti di rigenerazione urbana, contribuendo al sviluppo sostenibile e al benessere della comunità locale. Un passo deciso verso un futuro più efficiente e vivibile per tutti i cittadini.

Treviglio. Un piano di investimenti che supera i 45 milioni di euro e che guarda allo sviluppo, alla sicurezza e alla qualità della vita della città. È quello presentato dall’assessore ai Lavori pubblici Basilio Mangano, che, durante la conferenza stampa di martedì 20 gennaio, ha illustrato il programma complessivo di opere pubbliche, manutenzioni e interventi di rigenerazione urbana articolato tra lavori già conclusi, cantieri aperti e progetti candidati a bandi regionali e nazionali. “Parliamo di un piano di investimenti che nasce da una programmazione seria e puntuale. Non solo grandi opere, ma anche manutenzioni diffuse, sicurezza, sostenibilità ambientale e attenzione agli spazi pubblici – dichiara Mangano -.🔗 Leggi su Bergamonews.it

