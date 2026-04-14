Multe stradali a Ravenna incassi per 11,7 milioni | la città bollino rosso per sanzioni pro capite

A Ravenna, le entrate derivanti dalle multe stradali hanno raggiunto i 11,7 milioni di euro, facendo della città una tra quelle con i più alti incassi pro capite in materia di sanzioni. Un rapporto di Facile.it analizza i dati sui proventi delle sanzioni stradali raccolti dai diversi Comuni italiani, evidenziando le differenze a livello locale. I numeri confermano che Ravenna si trova in una posizione di rilievo nel panorama delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada.

Facile.it presenta il quadro sui proventi delle multe e delle sanzioni stradali registrati dai Comuni. Nel 2025 a distinguersi è stata anche Ravenna con 11,7 milioni di euro di incassi e poi, tra i comuni più piccoli, anche Sant’Agata sul Santerno che, a fronte di 2.852 abitanti, nel 2025 ha.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Multe, Firenze sul podio nazionale: incassi record. Siena seconda per sanzioni pro capiteFirenze, 9 aprile 2026 – Firenze si conferma tra le “capitali” italiane delle multe.

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Nel 2025, il Comune di Milano ha incassato 178,6 milioni di euro dalle multe stradali, mantenendo il primato in Italia per introiti derivanti dalle sanzioni agli automobilisti #Milano #Multe x.com