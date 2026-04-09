Multe Firenze sul podio nazionale | incassi record Siena seconda per sanzioni pro capite

Nel 2025, Firenze ha raccolto 73,2 milioni di euro tramite sanzioni per infrazioni al Codice della strada, posizionandosi al terzo posto in Italia. La città precede altre grandi metropoli e si conferma tra i principali centri italiani per incassi derivanti dalle multe. La graduatoria vede anche Siena al secondo posto per sanzioni pro capite, mentre Milano e Roma occupano le prime posizioni per incassi complessivi.

Firenze, 9 aprile 2026 – Firenze si conferma tra le “capitali” italiane delle multe. Nel 2025 il capoluogo toscano ha incassato 73,2 milioni euro dalle sanzioni per violazioni al Codice della strada, piazzandosi al terzo posto nazionale dopo Milano (178,5 milioni) e Roma (132,7 milioni). Un dato ancora più significativo se si considera l’andamento nel tempo: a differenza delle grandi città che registrano una flessione, Firenze cresce del +19 per cento rispetto al 2024. I dati emergono da un’elaborazione di Facile.it sul database Siope, il sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, aggiornato al 26 marzo 2026, e riguardano esclusivamente le entrate comunali da sanzioni per infrazioni al codice della strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Multe, Firenze sul podio nazionale: incassi record. Siena seconda per sanzioni pro capite Multe a livelli record a Siena. Gli incassi pro capite raggiungono il doppio della media nazionaleSiena, 25 gennaio 2026 – La statistica non mente anche se deve tenere conto di tanti fattori, tra i quali il fatto di vivere in una terra ad alta... Gioco d’azzardo, Como seconda provincia lombarda per spesa pro capite più alta: cosa dicono i numeriRafforzare la prevenzione precoce, soprattutto tra i più giovani, potenziare i servizi di cura come SerD, sportelli ospedalieri e comunità... Si parla di: Multe, in 3 anni aumentati gli incassi del 23%. Multe, Firenze sul podio nazionale: incassi record. Siena seconda per sanzioni pro capiteFirenze, 9 aprile 2026 – Firenze si conferma tra le capitali italiane delle multe. Nel 2025 il capoluogo toscano ha incassato 73,2 milioni euro dalle sanzioni per violazioni al Codice della strada, ... lanazione.it Multe stradali: in 3 anni incassi su del 23%. Sul podio Milano, Roma e FirenzeQuarto posto per il comune di Torino (56 milioni di euro, -8%), seguito da Napoli (47 milioni di euro, +10%). Continuando a scorrere la graduatoria dei primi 10 comuni capoluogo di provincia si ... corrierenazionale.it