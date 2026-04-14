Multe a Viterbo incassi aumentati del 430% in due anni | superati 1,3 milioni di euro nel 2025
Nel 2025, il Comune di Viterbo ha raccolto oltre 1,3 milioni di euro dalle multe per violazioni del codice della strada, con un incremento del 430% rispetto a due anni prima. I dati ufficiali indicano che l'incasso totale è stato raggiunto grazie alle sanzioni applicate nel corso dell'anno, chiudendo così i conti con una cifra significativa rispetto agli anni precedenti.
?Il Comune di Viterbo chiude i conti del 2025 con un totale di un milione 300mila euro incassati grazie alle multe elevate per violazioni del codice della strada. Una cifra rilevante per le casse di palazzo dei Priori, che racconta le abitudini di movimento dei cittadini e l'attenzione posta sul.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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