Oltre 60mila violazioni al Codice della strada e migliaia di interventi | il 2025 della polizia municipale

Nel 2025, la polizia municipale di Caserta ha svolto un’attività costante e articolata, con oltre 60.000 violazioni al Codice della strada e numerosi interventi. Un impegno che ha coinvolto tutti i settori operativi del Corpo, testimonianza della dedizione nel garantire sicurezza e rispetto delle norme sulla viabilità cittadina.

Un'attività intensa e capillare, che ha coinvolto tutti i settori operativi del Corpo di Polizia Municipale di Caserta. È quanto emerge dalla Relazione annuale sull'attività svolta nel 2025, presentata in occasione della Festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale.Il Corpo, guidato.

