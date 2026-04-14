Moviola Liverpool Psg | gli episodi della sfida arbitrata da Mariani! Ecco cos’è successo ad Anfield

Durante il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Liverpool e Psg, arbitrato dall'italiano Mariani, sono stati rivisti alcuni episodi attraverso la moviola. La gara si è svolta ad Anfield e ha visto diverse decisioni soggette a verifica video. Alcuni interventi e fasi di gioco sono stati sottoposti a revisione dall'arbitro per chiarire le decisioni prese sul campo.

Mercato Inter, Ordonez resta nel mirino di Ausilio: il Bruges fa muro e spara una valutazione monstre! Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un nuovo incontro con Ristic. Le sensazioni dalla Continassa sul rinnovo del serbo Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Juve, i numeri non mentono! I bianconeri vantano il secondo miglior attacco della Serie A: sono ben 18 i marcatori diversi! I dettagli Totti sicuro: «Sia Gasperini che Ranieri devono avere il rispetto verso i tifosi. L’obiettivo principale è rimanere uniti» Benitez non ha dubbi: «L’Inter è una grande società, guidata da un manager come Marotta che ha un senso innato per la gestione» Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un nuovo incontro con Ristic.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Liverpool Psg: gli episodi della sfida arbitrata da Mariani! Ecco cos’è successo ad Anfield Moviola Psg Liverpool: il dubbio del rigore assegnato e poi revocato! Gli episodi della sfida arbitrata da Sanchez, cos’è successo al Parco dei PrincipiCalciomercato Napoli: gli azzurri irrompono nella corsa per Alajbegovic! Sfida a Milan e Roma, ecco il prezzo per acquistarlo Calciomercato Lazio,... Champions, Liverpool-PSG: sfida totale ad Anfield per il riscattoAnfield ospita questa sera il Liverpool che deve ribaltare lo svantaggio subito contro il PSG, dopo il netto 2-0 subito nella gara d’andata.