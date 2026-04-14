Moviola Como Inter Tommasi ad Open Var | Massa affronta una situazione problematica Ecco dov’è l’errore

Durante la trasmissione Open Var, Tommasi ha commentato l’episodio della moviola riguardante la partita tra Como e Inter. Ha spiegato che l’arbitro Massa si trovava in una situazione complicata durante l’assegnazione del rigore al Como, che era stato deciso per un fallo di Bonny. La discussione si è concentrata sull’errore evidenziato nel episodio, senza ulteriori interpretazioni.

di Paolo Moramarco Moviola Como Inter, Tommasi ad Open Var ha chiarito l’episodio del discusso rigore assegnato al Como per il fallo di Bonny. Le parole. Il rigore assegnato nel finale di Como Inter dall’arbitro Davide Massa continua a far discutere. Durante la trasmissione Open Var su DAZN, Dino Tommasi, componente della commissione arbitrale, ha analizzato nel dettaglio l’episodio che ha visto protagonisti Ange-Yoan Bonny e Nico Paz, evidenziando errori sia nella valutazione in campo che nella gestione del VAR. L’ANALISI DELL’EPISODIO – «Massa, dal campo, affronta una situazione comunque problematica. Di primo impatto, lui dice: ‘fondo, fondo’.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Como Inter, Tommasi ad Open Var: «Massa affronta una situazione problematica. Ecco dov’è l’errore» Open Var, Tommasi ammette: «Gila-Cabal? C’è una matrice di punibilità! Vi spiego l’errore in Corner-Vergara»Calciomercato: Ederson nel mirino di una big spagnola! Ecco cosa filtra sul futuro del mediano dell’Atalanta Pulisic Milan, rinnovo in stallo: occhio... Moviola Como Inter, Marelli spiega: «Il rigore non c’era e vi dico perchè. Massa al VAR avrebbe dovuto…»di Alberto PetrosilliMoviola Como Inter, Luca Marelli ha spiegato come il rigore concesso ai lariani di Fabregas nel finale fosse assolutamente...