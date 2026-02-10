Open Var Tommasi ammette | Gila-Cabal? C’è una matrice di punibilità! Vi spiego l’errore in Corner-Vergara

Dino Tommasi, membro della CAN D, si è sbilanciato sugli episodi arbitrali del 24° turno di Serie A. Durante la trasmissione Open Var su Dazn, ha ammesso che ci sono errori legati a Gila-Cabal, spiegando che dietro ci sono questioni di punibilità e una “matrice” che va approfondita. Ha anche analizzato alcune decisioni su Genoa Napoli, evidenziando come alcune chiamate siano state sbagliate.

