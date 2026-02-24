contestate alla asl le cure ricevute un milione di euro di risarcimento

Un milione di euro di risarcimento viene contestato alla Asl dopo il decesso di un paziente, causato da presunte cure inadeguate. I familiari accusano l’azienda sanitaria di aver trascurato alcune procedure durante il trattamento. La vicenda ha suscitato attenzione tra le persone coinvolte, che chiedono chiarimenti sulla gestione clinica. La richiesta di risarcimento si concentra sulle responsabilità legate alla qualità delle cure offerte. La questione resta aperta, mentre si attendono sviluppi.

Pistoia, 24 febbraio 2026 – Un risarcimento di oltre un milione di euro ai familiari di un paziente deceduto. È quanto ha approvato l’Azienda Usl Toscana Centro con una delibera del direttore generale, che chiude una lunga vicenda giudiziaria legata a un caso di presunta responsabilità sanitaria avvenuto nel territorio di Pistoia. La somma complessiva riconosciuta – 1.041.508 euro – rappresenta l’esito di una conciliazione tra l’Azienda e gli eredi dell’uomo, che avevano contestato le cure ricevute e avevano avviato un procedimento civile per ottenere il risarcimento dei danni. La vicenda parte dal ricorso dei familiari davanti al Tribunale di Pistoia dove hanno richiesto una consulenza tecnica preventiva prima di un’eventuale causa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

