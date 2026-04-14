Mourinho-Fiorentina nessun contatto | i viola seguono altre piste | CM

Nelle ultime ore, si è diffusa la voce di un possibile interesse della Fiorentina nei confronti di José Mourinho come nuovo allenatore. Tuttavia, al momento, non ci sono stati contatti ufficiali tra le parti. La società viola, pur avendo ottenuto buoni risultati con l’attuale tecnico, Paolo Vanoli, starebbe comunque valutando altre opzioni per la prossima stagione. La situazione rimane ancora da definire.

Il nome di José Mourinho è stato accostato alla Fiorentina nelle scorse ore con i viola che, nonostante i buoni risultati ottenuti da Paolo Vanoli in quest’ultimo periodo, sarebbero alla ricerca di un nuovo tecnico per la prossima stagione. José Mourinho non andrà alla Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione non ci sarebbero margini per l’arrivo di José Mourinho alla Fiorentina. La dirigenza della Fiorentina non sarebbe interessata al profilo dell’ex allenatore di Inter e Roma che dovrà rimandare, con ogni probabilità, il suo eventuale ritorno in Serie A. I nomi che sembrano essere caldi per la panchina dei viola sono quelli di Fabio Grosso del Sassuolo e Alberto Aquilani, ora alla guida del Catanzaro.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Mourinho-Fiorentina, nessun contatto: i viola seguono altre piste | CM Scambio Juventus-Fiorentina, Di Gregorio in viola e Dodò in bianconero | CMA circa due mesi dalla conclusione della stagione calcistica le squadre stanno iniziando a pensare alle mosse di calciomercato per migliorare le... Fiorentina, si avvicina il rinnovo di Dodò con i viola | CMSembrano proseguire nel migliore dei modi le trattative per il rinnovo del contratto di Dodò con la Fiorentina.