Fiorentina si avvicina il rinnovo di Dodò con i viola | CM

La trattativa tra Dodò e la Fiorentina sembra ormai in dirittura d’arrivo. Le parti continuano a lavorare per definire il nuovo contratto, e tutto fa pensare che l’esterno brasiliano rimarrà in viola ancora a lungo. I colloqui proseguono senza intoppi e si aspetta presto l’annuncio ufficiale.

Sembrano proseguire nel migliore dei modi le trattative per il rinnovo del contratto di Dodò con la Fiorentina. L’esterno brasiliano, con un contratto in scadenza nel giugno del 2027, sarebbe vicino ad un accordo con i viola per estendere la durata del suo accordo con la società toscana. Dodò verso il rinnovo con la Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it La volontà della Fiorentina è quella di non andare a perdere il calciatore durante la prossima estate dovendone svalutare il prezzo del cartellino e nei prossimi giorni potrebbe esserci l’accelerazione decisiva per chiudere positivamente l’affare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Fiorentina, si avvicina il rinnovo di Dodò con i viola | CM Approfondimenti su Fiorentina Rinnovo Scambio Fiorentina-Bologna, si avvicina la chiusura dell’operazione | CM Fiorentina e Bologna sono prossime a concludere uno scambio di mercato, con i club in continuo contatto per definire i dettagli. Fiorentina-Dodô, rinnovo vicino: incontro positivo. Ipotesi di scambio con la Lazio sullo sfondo Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Fiorentina Rinnovo Argomenti discussi: Fiorentina, infortunio Kean: Vanoli ottimista, si avvicina il rientro; Calcio in tv: Coppa Italia, Fiorentina-Como; Fiorentina, un passo indietro: il Cagliari passa 2-1 al Franchi. Vanoli resta terzultimo; Fabbian si presenta alla Fiorentina: Voglio onorarne la storia. In questa squadra ho amato un giocatore. Nzola lascia Pisa e riparte dal Sassuolo: le cifre dell'acquisto dalla FiorentinaSi avvicina il nuovo rinforzo in attacco per il Sassuolo, ormai in procinto di finalizzare il trasferimento in entrata di M'Bala Nzola (29 anni),. tuttomercatoweb.com Fiorentina, Kean di nuovo in gruppo: le ultimeSi avvicina la sfida col Napoli per la Fiorentina di Paolo Vanoli, intenzionata a riscattare le sconfitte con Cagliari e Como tra campionato e Coppa Italia. fantacalcio.it C'è l'ok del Sassuolo al prestito di Laurs Skjellerup allo Spezia. E si avvicina l'arrivo di M'Bala Nzola dal Pisa (via Fiorentina) #calciomercato x.com Il carnevale si avvicina!!!!! Schiacciata alla Fiorentina, cenci e frittelle - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.