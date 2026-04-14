Il mercato dei piloti della MotoGP per il 2027 si trova ancora in fase di definizione, con diverse incognite legate soprattutto alle squadre satellite. Tra i nomi che circolano c’è quello di un giovane pilota italiano, attualmente in testa nel campionato Superbike con una casa costruttrice. Le trattative e le ipotesi di future assegnazioni sono ancora in corso, senza conferme ufficiali per quanto riguarda le scelte dei team.

Milano, 14 aprile 2026 - Il mercato piloti della MotoGP in vista del 2027 è ancora avvolto da alcune incertezze, soprattutto sui team satellite, e una riguarderebbe Nicolò Bulega, attuale leader del mondiale Superbike con la Ducati. Il classe 1999 per il 2027 punta a una sella in Moto gp e una chance si sarebbe aperta con Aprilia, dove è vacante una moto nel team Trackhouse dopo quello che sarà il passaggio di Ai Ogura nel team ufficiale Yamaha. Bulega è oggi uno dei riferimenti del Mondiale per derivate di serie dopo aver conquistato il titolo Supersport nel 2023 e aver dimostrato una crescita costante nella categoria superiore, perdendo solo dal fenomeno Toprak Razgatlioglu, che ha già fatto il salto in Moto gp con Yamaha Pramac.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Moto gp, Bulega e la chance in Aprilia: Trackhouse l’ipotesi per il 2027

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