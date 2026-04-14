Mostra all’Archivio di Stato della fotografa indiana Dayanita Singh
Dal 17 aprile al 31 luglio 2026, l’Archivio di Stato di Venezia ospita una mostra personale dedicata alla fotografa indiana Dayanita Singh. L’esposizione, intitolata “ARCHIVIO”, presenta una selezione di immagini che riflettono il suo lavoro e il suo approccio alla fotografia. L’evento si svolge nella sede dell’Archivio di Stato, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare le sue opere in un contesto storico e culturale unico.
Dal 17 aprile al 31 luglio 2026, a Venezia, l’Archivio di Stato di Venezia ospita “ARCHIVIO”, mostra personale dell’artista Dayanita Singh.Nata a New Delhi nel 1961, Dayanita Singh è una delle più importanti fotografe contemporanee a livello internazionale. Il suo lavoro si distingue per la.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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