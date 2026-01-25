Il controscritto ebreo… | le torture naziste in mostra all’Archivio di Stato

In occasione del “Giorno della Memoria”, l’Archivio di Stato di Avellino presenta la mostra “Il controscritto ebreo…”. L’esposizione si propone di approfondire un aspetto poco conosciuto delle persecuzioni nazi-fasciste, offrendo documenti e testimonianze che contribuiscono a mantenere viva la memoria di quegli eventi. Un’occasione per riflettere sulla storia e sui valori di rispetto e tolleranza.

In occasione del " Giorno della Memoria", l' Archivio di Stato di Avellino allestirà una mostra documentaria dal titolo "Il controscritto ebreo.". Storie di internati in Irpinia, presso la propria sede in via Giuseppe Verdi 17 (Carcere Borbonico). La documentazione sarà tratta dal fondo archivistico Internamento civile in Irpinia, che comprende oltre 170 fascicoli personali di internati di varie nazionalità, molti dei quali, per l'appunto, ebrei. Uomini e donne, italiani e stranieri, furono confinati, a seguito delle leggi razziali, nella provincia di Avellino, o fatti prigionieri nei campi di concentramento di Solofra, Monteforte Irpino e Ariano Irpino.

