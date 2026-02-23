Il Liceo Artistico Sabatini-Menna celebra Gabriele d’Alma | finissage della mostra di inediti all’Archivio di Stato e Premio Giuseppe Cacciatore

Si concluderà il prossimo 25 febbraio, alle ore 11:00, presso l’Archivio di Stato di Salerno – Sala Paolo Emilio Bilotti, la mostra “Inediti di Gabriele d’Alma”, progetto curato dagli studenti della classe 5^B dell’Indirizzo Arti Figurative del Liceo Artistico “Sabatini-Menna” di Salerno. «L’esposizione – evidenzia la Dirigente Scolastica Renata Florimonte – rappresenta il culmine di un percorso di formazione e ricerca che ha permesso agli studenti di confrontarsi direttamente con materiali d’archivio, riscoprendo il tratto grafico e la verve satirica del celebre illustratore salernitano. La mostra raccoglie disegni e bozzetti inediti provenienti dal fondo di Mons. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

“Teatro Forum”: al Liceo Artistico “Sabatini-Menna” la nona edizione della rassegna che valorizza il teatro come spazio di riflessioneAl Liceo Artistico “Sabatini-Menna” di Salerno si svolge la nona edizione di “Teatro Forum”, una rassegna che propone incontri e approfondimenti sul ruolo del teatro come spazio di riflessione culturale e sociale.

Open Day al Liceo Artistico “Sabatini-Menna” di Salerno: domenica 1 febbraio 2026Domenica 1 febbraio, il Liceo Artistico “Sabatini-Menna” di Salerno apre le sue porte per l’Open Day.

