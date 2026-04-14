Un genitore ha scritto una lettera al Papa, riferendo che suo figlio è morto in Algeria, folgorato in una piscina di un hotel durante una trasferta di lavoro. La lettera esprime la volontà di ottenere giustizia per il figlio e menziona che il Papa si trova attualmente in viaggio in Algeria. La notizia è stata diffusa in relazione alla vicenda della morte del giovane durante il soggiorno all'estero.

"So che è in viaggio in Algeria in questi giorni. Proprio lì in Algeria, è morto mio figlio Alex, folgorato nella piscina di un hotel durante una trasferita di lavoro. Continuerò a combattere per ottenere verità e giustizia per mio figlio e proprio per questo motivo mi piacerebbe avere l’onore, al suo ritorno in Italia, di incontrarla". Con una lettera ‘simbolo’ di tutto lo strazio che sono una madre che ha perso il proprio figlio può provare Barbara Degli Esposti ha fatto appello al Papa affinchè possa porgerle una mano in questa sua estenuante battaglia per la verità. Lei è appunto Barbara, mamma di Alex Bonucchi, l’elettricista modenese – conosciuto a Rolo per aver giocato a calcio e allenato i pulcini – morto in Algeria nel 2021 quando aveva solo 25 anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto in Algeria, lettera al Papa: "Mio figlio Alex merita giustizia. Continuerò a combattere per lui"

“Il mio compagno è morto quando mio figlio aveva 6 mesi, in un incidente in macchina dopo la discoteca”: Ibiza Altea si confessa al Grande Fratello VipNella Casa del Grande Fratello Vip, dove tutto sembra spettacolo, a volte arriva una storia che spiazza e mette tutto in secondo piano.

Trump contro il Papa: «È stato eletto grazie a me». La replica: «Non ho paura di lui, continuerò a parlare contro la guerra»Papa Leone XIV, nel volo che lo sta portando da Roma verso l’Algeria, prima tappa di un viaggio di 10 giorni in Africa, replica all’attacco di Trump...

Si parla di: Morto in Algeria, lettera al Papa: Mio figlio Alex merita giustizia; Morto in Algeria, lettera al Papa: Mio figlio Alex merita giustizia. Continuerò a combattere per lui.