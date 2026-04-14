Morti sospette in ambulanza Fnopi | Spada non è un infermiere

Nelle ultime ore sono state segnalate morti sospette avvenute a bordo di un'ambulanza. La Federazione nazionale degli infermieri ha precisato che una delle persone coinvolte, identificata come Spada, non è un infermiere. La questione riguarda l’identità di Spada e il suo ruolo in relazione alle circostanze delle morti. La vicenda è al centro di indagini in corso da parte delle autorità competenti.

(Adnkronos) – "Spada non è un infermiere. A tutela della verità dei fatti e dell’identità professionale, la Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche precisa che la persona coinvolta nelle indagini per le morti in ambulanza a Meldola non è un infermiere iscritto all'Albo, né risulta in alcun modo abilitata all’esercizio della professione infermieristica, che prevede specifici percorsi universitari, il conseguimento di un titolo abilitante, l’iscrizione obbligatoria all’Ordine, con il conseguente rispetto del Codice deontologico". Con una nota la Federazione nazionale, con l'Ordine di Forlì-Cesena, territorialmente competente, "chiede alle testate che stanno utilizzando in modo improprio la qualifica di infermiere l’immediata rettifica e ha attivato l'ufficio legale in tal senso".🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Morti sospette in ambulanza: "Voglio rifarlo", le intercettazioni choc di Luca Spada Inchiesta per omicidio su Luca Spada, cresce il numero delle morti sospette in ambulanzaForlì, 19 marzo 2026 – Luca Spada, operatore della Croce Rossa del Comitato di Forlimpopoli-Bertinoro, è formalmente accusato di omicidio volontario... Morti sospette a Forlì, le frasi choc e il sospetto di coperture da parte dell’amante - facebook.com facebook Morti sospette in ambulanza: nuovi dettagli nel racconto dell'inviato del Tg La7 x.com