Morti in ambulanza a Forlì l' autista indagato Luca Spada si difende in tv | Mi dipingete come un mostro

L’autista di ambulanza di Forlì, Luca Spada, è sotto indagine per cinque decessi sospetti avvenuti durante o vicino al trasporto sanitario. In un’intervista televisiva, Spada ha dichiarato di essere stato rappresentato come un mostro, respingendo le accuse e spiegando la sua versione dei fatti. La vicenda riguarda ancora approfondimenti da parte degli inquirenti, che stanno analizzando i dettagli delle operazioni di ambulanza.

A Forlì, l’autista di ambulanza Luca Spada è indagato per cinque morti sospette avvenute tra febbraio e novembre 2025 durante o dopo il trasporti di anziani. Intervistato in tv si è detto estraneo ai fatti: “Mi state dipingendo tutti come un mostro che il mostro non sono”, aggiungendo che “io per ora mi definisco pienamente innocente”. Morti in ambulanza a Forlì, l’inchiesta e le ipotesi della Procura L’autista indagato: “Mi dipingete tutti come un mostro” I chiarimenti di Luca Spada Morti in ambulanza a Forlì, l’inchiesta e le ipotesi della Procura La Procura di Forlì ha indagato Luca Spada, 27 anni, operatore della Croce Rossa, nell’ambito di un fascicolo che riguarda la morte di cinque anziani avvenuta dopo o durante trasporti in ambulanza tra febbraio e novembre 2025. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Autista indagato per le morti sospette in ambulanza a Forlì si difende, "erano già in condizioni critiche"Si indaga sui cinque anziani morti in ambulanza tra Forlì e Santa Sofia mentre alla guida del mezzo vi era sempre lo stesso autista della Croce Rossa.

Morti in ambulanza a Forlì, l'autista Luca Spada nega omicidi: l'ipotesi della siringa dopo l'embolia sospettaLuca Spada, dipendente della Croce Rossa di Forlimpopoli, nega le accuse di omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione.

Temi più discussi: Forlì, inchiesta su morti in ambulanza si allarga: ipotesi altri casi; Luca Spada e il mistero dei 5 anziani morti in ambulanza: Sono innocente, mi è crollato il mondo addosso; Anziani morti in ambulanza, il paramedico sotto accusa: Le carte mi scagioneranno, per tutti ho chiesto i soccorsi. E non ho valigette segrete; 5 morti sospette, Luca accusato di omicidio plurimo si difende in diretta Rai: Il procuratore mi ascolti, non ho paura.

