Morta a 12 anni per un albero che le è crollato addosso disperso nel crollo di un ponte | il dramma doppio di Bisceglie Ieri anche il decesso di un lavoratore colpito da un palo a Taranto

Una bambina di 12 anni è morta ieri a Bisceglie dopo che un albero sradicato dal vento le è crollato addosso mentre stava tornando a casa da scuola. Nello stesso giorno, a Taranto, un lavoratore ha perso la vita dopo essere stato colpito da un palo durante un intervento di emergenza. Entrambi gli incidenti hanno coinvolto situazioni legate a condizioni meteorologiche avverse e lavori di riparazione.

Una bambina di 12 anni, Alicia Amoruso, che stava tornando a casa da scuola, centrata in pieno da un albero sradicato a causa del vento. Morta. Un uomo di 53 anni, Domenico Racanati, che percorreva la strada statale 16 in Molise, in viaggio verso Ortona: crollo del ponte sul fiume Trigno, in territorio di Montenero di Bisaccia. Oggi è il tredicesimo giorno di ricerche del 53enne disperso. È il dramma doppio che ha colpito Bisceglie, in questo periodo di maltempo. Una disgrazia che ha devastato la famiglia di una ragazzina, un’altra che ha messo in gravissima apprensione un’altra famiglia ma, complessivamente, è l’intera località a vivere giorni di dolore.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Morta a 12 anni per un albero che le è crollato addosso, disperso nel crollo di un ponte: il dramma doppio di Bisceglie Ieri anche il decesso di un lavoratore colpito da un palo a Taranto Leggi anche: Vento di burrasca in Puglia, 16nne uccisa da un albero a Bisceglie. Operaio 38enne muore a Taranto: colpito da un palo della luce Disperso nel crollo del ponte in Molise: la figlia, non fermate le ricerche Domenico Racanati, 53 anni, di BisceglieLa figlia di Domenico Racanati, in un video , chiede che le ricerche non si fermino e che anzi vengano vengano intensificato. Argomenti più discussi: Ragazzina di 12 anni schiacciata da un albero caduto per il forte vento: era appena uscita da scuola; Alicia Amoruso morta a 12 anni a Bisceglie colpita da un albero caduto per il vento durante l'allerta meteo; Bisceglie, il vento fa cadere un albero dal grosso tronco: muore una ragazzina di 12 anni. La Procura di Trani apre un'inchiesta; Puglia, due morti per il vento forte: a Bisceglie bimba di 12 anni travolta da un pino mentre torna da scuola. A Taranto operaio di 38 anni colpito da un palo della luce. L’uomo di 53 anni, di Bisceglie, è disperso da ieri dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno per il maltempo: a dare l’allarme per le condizioni di suo padre sui social è stata la figlia Angelica. Era al telefono con la moglie al momento del disastro facebook