Vento di burrasca in Puglia 16nne uccisa da un albero a Bisceglie Operaio 38enne muore a Taranto | colpito da un palo della luce

Un forte vento ha causato due incidenti in Puglia, provocando la morte di una ragazza di 16 anni a Bisceglie, colpita da un albero caduto. A Taranto, invece, un operaio di 38 anni è deceduto dopo essere stato colpito da un palo della luce. Entrambi gli episodi sono avvenuti nel giro di poche ore, a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato la regione.

Bari, 13 aprile 2026 – Il vento uccide in Puglia. Una ragazza di 16 anni è morta a Bisceglie dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa dalle forti raffiche. La vittima, soccorsa dal personale del 118, è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale già senza vita. A San Brunone di Taranto un’altra giovane vittima. Si tratta di un operaio di 38 anni, Roberto Di Ponzi, dipendente della ditta Tec gen srl. È stato travolto da palo della luce mentre lavorava su una gru a un impianto di illuminazione vicino al cimitero. Anche in questo caso c’entrerebbe il vento. L’uomo è morto sul colpo. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica ed eventuali profili di responsabilità.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vento di burrasca in Puglia, 16nne uccisa da un albero a Bisceglie. Operaio 38enne muore a Taranto: colpito da un palo della luce Taranto: operaio 38enne colpito da un palo, morto Forse a causa del ventoIl lavoratore stava effettuando la manutenzione di impianti della pubblica illuminazione all’esterno del cimitero di Taranto. Operaio 38enne muore a Taranto, colpito da un palo mentre era a lavoro in un cimitero(Adnkronos) – Un operaio di 38 anni è morto a Taranto mentre lavorava nel cimitero di San Brunone al quartiere Tamburi di Taranto.