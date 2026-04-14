Una bambina di 12 anni è deceduta a Bisceglie dopo che un albero sradicato dal vento le è crollato addosso mentre stava tornando a casa da scuola. Nello stesso giorno, a Taranto, un lavoratore è morto dopo essere stato colpito da un palo. La serie di incidenti ha coinvolto diverse zone della Puglia, con il crollo di un ponte che ha causato la dispersione di alcune persone.

Una bambina di 12 anni, Alicia Amoruso, che stava tornando a casa da scuola, centrata in pieno da un albero sradicato a causa del vento. Morta. Un uomo di 53 anni, Domenico Racanati, che percorreva la strada statale 16 in Molise, in viaggio verso Ortona: crollo del ponte sul fiume Trigno, in territorio di Montenero di Bisaccia. Oggi è il tredicesimo giorno di ricerche del 53enne disperso. È il dramma doppio che ha colpito Bisceglie, in questo periodo di maltempo. Una disgrazia che ha devastato la famiglia di una ragazzina, un’altra che ha messo in gravissima apprensione un’altra famiglia ma, complessivamente, è l’intera località a vivere giorni di dolore.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Morta a 12 anni per un albero che le è crollato addosso, disperso nel crollo di un ponte: il dramma doppio di Bisceglie E triplo della Puglia: ieri anche il decesso di un lavoratore colpito da un palo a Taranto

Morta a 12 anni per un albero che le è crollato addosso, disperso nel crollo di un ponte: il dramma doppio di Bisceglie Ieri anche il decesso di un lavoratore colpito da un palo a TarantoUna bambina di 12 anni, Alicia Amoruso, che stava tornando a casa da scuola, centrata in pieno da un albero sradicato a causa del vento.

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Voleva solo tornare a casa da scuola. E invece è morta a 12 anni. Alicia Amoruso, una ragazzina di 12 anni di Bisceglie (in provincia di Barletta-Andria-Trani, Puglia), è morta tragicamente il 13 aprile 2026 dopo essere stata schiacciata da un grosso albero (u facebook

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