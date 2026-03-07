Terni comics love edition | weekend speciale tra fumetti giochi panel e creatività GALLERIA FOTOGRAFICA

A Terni, nel fine settimana tra il 7 e l’8 marzo, si svolge l’edizione “Love edition” del Terni Comics. L’evento propone esposizioni di fumetti, giochi, panel e momenti dedicati alla creatività, attirando appassionati e visitatori. La manifestazione si svolge presso una galleria fotografica, offrendo uno spazio dedicato agli amanti del settore. La location ospita diverse attività legate al mondo del fumetto e del divertimento.

A Terni nel fine settimana tra il 7 e l'8 marzo è in corso l'edizione “Love edition” del Terni Comics. L’iniziativa, promossa da Visione Umbra, conclude simbolicamente il calendario degli eventi legati al periodo di San Valentino e mette al centro il tema dell’amore, declinato attraverso fumetto, gioco e creatività. Le attività si stanno svolgendo tra la Biblioteca Comunale di Terni (BCT) e il PalaSì, con ingresso gratuito. All’interno della biblioteca sarà allestita l’Artist Alley, dove illustratori e fumettisti provenienti da tutta Italia lavoreranno dal vivo e incontreranno i visitatori tra sketch, autografi e momenti di confronto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Love Me Like I Love Terni: “Un evento diffuso che unisce creatività, relazioni, commercio e amore autentico per la città”Un momento di condivisione nel segno del Santo patrono della città di Terni e degli innamorati.

Terni, in centro la mostra “Sinergie visive tra natura e cemento” GALLERIA FOTOGRAFICA E VIDEODal 5 all’8 marzo 2026 il Bct Lab di Piazza della Repubblica a Terni sta ospitando una nuova tappa del percorso artistico “Piazza d’Arti”.

