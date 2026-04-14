Morrissey in concerto sul Lago di Como per il Lake Sound Park | biglietti in vendita da venerdì

Morrissey ha annunciato che si esibirà il 19 luglio sul Lago di Como durante il Lake Sound Park. La conferma è arrivata direttamente dal suo sito, anticipando di alcuni giorni l’annuncio ufficiale previsto per lunedì. La data segue il successo dello scorso marzo a Milano, dove il concerto era andato subito tutto esaurito. I biglietti saranno disponibili a partire da venerdì.

L'annuncio ufficiale doveva arrivare lunedì, ma lui non ha resistito e ha anticipato tutti. Sul suo sito ha infatti già confermato che il 19 luglio sarà sul Lago di Como per il Lake Sound Park dopo la data subito soldout dello scorso marzo a Milano. Un vero grande colpo internazionale per la.🔗 Leggi su Quicomo.it Morrissey in concerto sul lago di Como per il Lake Sound FestivalL'annuncio ufficiale doveva arrivare lunedì, ma lui non ha resistito e ha anticipato tutti. Serena Brancale al Lake Sound Park: il tour estivo inizia a CernobbioSerena Brancale al Lake Sound Park: il tour estivo parte dal Lago di Como Il 21 luglio prossimo, il palco allestito all’Ex Galoppatoio di Villa Erba...