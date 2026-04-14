Morì dopo essere stato bloccato a terra vicino sede Sky assolte le due guardie giurate Madre della vittima | Una vergogna

Due guardie giurate sono state assolte dall’accusa di omicidio in seguito alla morte di un uomo di 34 anni, avvenuta durante un tentativo di blocco davanti a una sede Sky a Rogoredo nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2023. Le guardie erano state accusate di aver causato la morte dell’uomo, che era stato immobilizzato a terra, ma la sentenza ha riconosciuto che avevano agito nell’adempimento del loro dovere. La madre della vittima ha commentato la decisione definendola una vergogna.

(Adnkronos) – Assolti per aver agito "nell'adempimento del dovere" i due vigilantes accusati di omicidio per la morte di Giovanni Sala, 34 anni, immobilizzato a terra davanti alla sede di Sky a Rogoredo la notte tra il 19 e il 20 agosto del 2023. Lo hanno stabilito oggi, martedì 14 aprile, i giudici della prima Corte d'Assise di Milano ritenendo "non punibili" le due guardie giurate. Il pubblico ministero Alessandro Gobbis aveva chiesto, nella sua requisitoria, di condannare a 6 anni e a 4 anni e 6 mesi i due imputati. "E' vergognoso, non c’è più mio figlio e queste due bestie sono libere. E' una vergogna ma che legge è? Loro sono contenti e felici, ma non finisce qui.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Morì davanti alla sede di Sky a Milano, assolte le due guardie giurateAGI - La Corte d’Assise di Milano ha assolto per avere agito “nell’adempimento del dovere” le due guardie giurate che, nella notte tra il 19 e il 20... “Agirono nell’adempimento del dovere”, assolte le due guardie giurate che bloccarono un uomo davanti alla sede Sky di MilanoSono state assolte perché ritenute “non punibili” per aver agito nell’adempimento del dovere le due guardie giurate imputate per la morte di Giovanni...