Un milione di euro di risarcimento è stato riconosciuto alla famiglia di un vigile del fuoco di La Spezia, deceduto a causa dell’esposizione all’amianto durante il servizio. La decisione evidenzia le conseguenze dei rischi professionali legati a sostanze nocive e sottolinea l’importanza della tutela della salute dei lavoratori.

Genova, 20 gennaio 2026 – Un risarcimento di circa un milione di euro alla famiglia di un vigile del fuoco di La Spezia, morto per l’esposizione all’amianto durante la sua attività professionale. Il tribunale di Genova ha condannato il ministero dell'Interno a un maxi risarcimento. “Abbiamo dimostrato davanti al tribunale - spiega l'avvocato Pietro Frisani, legale del sindacato autonomo dei vigili del fuoco Conapo che ha assistito i parenti del lavoratore - una esposizione massiccia, continuativa e non occasionale alle fibre di amianto nel corso dell'attività di intervento”. Secondo il difensore, “coperte, guanti, maschere e altri dispositivi di protezione individuale contenenti amianto venivano utilizzati regolarmente, senza alcuna informazione o istruzione su come evitare il contatto con un materiale altamente nocivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morì per l’esposizione all’amianto: un milione di risarcimento alla famiglia

Il tribunale di Genova ha stabilito un risarcimento di circa un milione di euro ai familiari di un vigile del fuoco della Spezia, deceduto a causa dell'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro.

